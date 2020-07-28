В Кабмине сказали, чем Украина сможет торговать с ЕС, если получит "промышленный безвиз"

Подписание "промышленного безвиза" с Евросоюзом позволит Украине продавать за границу не сырье, а готовую продукцию с добавленной стоимостью.

Об этом в интервью "Сегодня" заявила вице-премьер Ольга Стефанишина.

По ее словам, за последние 5 лет Украина создала систему рыночного надзора, ввела европейские технические регламенты и стандарты. Однако переговоры о допуске украинских товаров в Европу идут тяжело, поскольку речь идет о продукции, которая будет размещена на полках магазинов, которой будут пользоваться люди (речь идет об оборудовании, о лифтах, холодильниках, кондиционерах, электрических проводах).

Стефанишина подтвердила, что Украина будет продавать в ЕС не сырье, а уже готовую продукцию.

"Каждый технический регламент устанавливает определенный стандарт качества производства определенной продукции. Это будет стимулировать наших производителей производить более качественную продукцию с добавленной стоимостью, понимая, что они не ограничены украинским рынком, имея доступ к 500-миллионному рынку ЕС. Это будет стимулом для малого и среднего бизнеса и предприятий, которые мы унаследовали из СССР.", – сказала вице-премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал с еврокомиссаром Соглашение об общем авиационном пространстве и договорился начать переговоры насчет промышленного безвиза.