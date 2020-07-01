В Кабмине утвердили схему распределения прибыли Ощадбанка
Кабинет Министров утвердил схему распределения чистой прибыли государственного Ощадбанка за 2019 год. В целом речь идет о почти 250 млн гривен.
Об этом с заседания правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Перед этим КМУ утвердил годовой отчет, который предоставил наблюдательный совет банка.
Как будут распределены средства
30% – в размере 70 547,7 тыс грн – выплата дивидендов в государственный бюджет;
5% – в размере 12 758 тыс грн – в резервный фонд;
65% – в размере 165 853,3 тыс грн – на покрытие накопленных убытков прошлого года.
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