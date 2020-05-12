В Кабмине разъяснили, как должна проводиться доплата медикам за борьбу с COVID-19
Доплата в размере трех окладов для медиков, которые борются с COVID-19, является дополнительной заработной платой и должна проводиться за все рабочее время, определенное приказом Кабмина № 768.
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Об этом говорится в разъяснении Госслужбы по вопросам труда о порядке доплат для медицинских работников, занятых в ликвидации эпидемии и в борьбе с ее распространением, которое во вторник, 12 мая, опубликовали на сайте Кабмина.
Там отметили, что перечень работников, которые должны получать доплату, утверждают руководители каждого отдельного взятого учреждения здравоохранения.
При этом доплата, предусмотренная приказом № 768, является дополнительной заработной платой (согласно норм закона "Об оплате труда").
"Указанная доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) должна проводиться за все рабочее время, отработанное работником по профессии (должности), которая указана в перечне к приказу №768 и в персональном перечне работников, которым установлена доплата", – отметили в Гоструда.
Что могут делать медики
В Гоструда добавили, что их территориальные органы должны провести разъяснительную работу с руководителями медицинских учреждений. Если это не поможет, их привлекут к ответственности.
Если же медицинские работники считают, что их трудовые права нарушаются, они могут обратиться к Гоструда или ее территориальных органов с просьбой провести проверки и устранить нарушения.
Как писал OBOZREVATEL:
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