В Кабмине разъяснили, как должна проводиться доплата медикам за борьбу с COVID-19

Доплата в размере трех окладов для медиков, которые борются с COVID-19, является дополнительной заработной платой и должна проводиться за все рабочее время, определенное приказом Кабмина № 768.

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Об этом говорится в разъяснении Госслужбы по вопросам труда о порядке доплат для медицинских работников, занятых в ликвидации эпидемии и в борьбе с ее распространением, которое во вторник, 12 мая, опубликовали на сайте Кабмина.

Доплата медикам

Там отметили, что перечень работников, которые должны получать доплату, утверждают руководители каждого отдельного взятого учреждения здравоохранения.

При этом доплата, предусмотренная приказом № 768, является дополнительной заработной платой (согласно норм закона "Об оплате труда").

"Указанная доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) должна проводиться за все рабочее время, отработанное работником по профессии (должности), которая указана в перечне к приказу №768 и в персональном перечне работников, которым установлена доплата", – отметили в Гоструда.

Что могут делать медики

В Гоструда добавили, что их территориальные органы должны провести разъяснительную работу с руководителями медицинских учреждений. Если это не поможет, их привлекут к ответственности.

Если же медицинские работники считают, что их трудовые права нарушаются, они могут обратиться к Гоструда или ее территориальных органов с просьбой провести проверки и устранить нарушения.

Как писал OBOZREVATEL:

18 апреля на совещании под председательством Зеленского пообещали, что в Украине с 21 апреля начнется покрытие задолженностей по заработной плате врачам и другим медицинским работникам, возникшие в некоторых регионах.

22 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение о повышении зарплат украинских медиков скорой помощи, которые работают с больными коронавирусом, уже принято на законодательном уровне.

11 мая Степанов отметил, что надбавки медработникам за март в полном объеме выплатила лишь Полтавская область.

Надбавки за март медикам, которые работают с больными COVID-19 не были выплачены, поскольку власть в регионах руководствовалась устаревшим документом Министерства социальной политики.

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