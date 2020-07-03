В Кабмине рассказали, какую зарплату получил Шмыгаль в мае. Документ
Зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в мае 2020 года составила свыше 46 тысяч гривен, а "чистыми" после уплаты налогов он получил 37,5 тысяч.
Об этом на запрос OBOZREVATEL сообщили в секретариате Кабинета министров. Там уточнили, что размер выплат согласно "карантинных" норм у главы правительства был ограничен 10 размерами минимальной заработной платы (47230 грн). Сумма, которая превышала этот порог, была "срезана".
Сколько заработал Шмыгаль
Фактически полученная зарплата – 37515 грн
Начисленная зарплата – 46602 грн, из них
– должностной оклад – 56100 грн;
– отчислено в связи с превышением размера максимальной зарплаты – 9497 грн.
Уплачено налогов – 9087 грн, из них:
– налог на доход физических лиц – 8388 грн;
– военный сбор – 699 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, средний размер зарплаты в государственном концерне "Укроборонпром" в январе-апреле 2020 составил более 68 000 гривен, а средняя за месяц – около 17 тыс. гривен.
В Украине зарплаты чиновников Кабмина можно сравнить с соседней Польшей, где уровень развития экономики значительно превосходит украинский.