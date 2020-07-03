В Кабмине рассказали, какую зарплату получил Шмыгаль в мае. Документ

Зарплата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в мае 2020 года составила свыше 46 тысяч гривен, а "чистыми" после уплаты налогов он получил 37,5 тысяч.

Об этом на запрос OBOZREVATEL сообщили в секретариате Кабинета министров. Там уточнили, что размер выплат согласно "карантинных" норм у главы правительства был ограничен 10 размерами минимальной заработной платы (47230 грн). Сумма, которая превышала этот порог, была "срезана".

Сколько заработал Шмыгаль

Фактически полученная зарплата – 37515 грн

Начисленная зарплата – 46602 грн, из них – должностной оклад – 56100 грн; – отчислено в связи с превышением размера максимальной зарплаты – 9497 грн.

Уплачено налогов – 9087 грн, из них: – налог на доход физических лиц – 8388 грн; – военный сбор – 699 грн.

Зарплата Дениса Шмыгаля Ответ от секретариата Кабмина

Как сообщал OBOZREVATEL, средний размер зарплаты в государственном концерне "Укроборонпром" в январе-апреле 2020 составил более 68 000 гривен, а средняя за месяц – около 17 тыс. гривен.

В Украине зарплаты чиновников Кабмина можно сравнить с соседней Польшей, где уровень развития экономики значительно превосходит украинский.