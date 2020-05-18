В Кабмине признали провал программы дешевых кредитов под 5-7-9%

Программа госкредитов для бизнеса "5-7-9" в Украине так и не заработала на полную мощность. За три месяца ею смог воспользоваться лишь 451 предприниматель, а сами банки не спешат выдавать такие кредиты.

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Банки считают выдачу таких кредитов слишком рискованной.

За три месяца к программе подключился всего лишь 451 предприниматель – они получили 276 млн гривен .

По мнению министра, без кредитования роста экономики не будет.

В свою очередь, чтобы темпы роста составляли 7-8%, нужно выдавать кредитов на около 400 млрд грн в год.

Об этом заявил министр экономического развития Игорь Петрашко в интервью "Лига.Бизнес". По его словам, банки считают выдачу таких средств слишком рискованной.

Кредитование бизнеса в Украине

"К сожалению, программа де-факто не заработала на полную мощность. К обновление программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы "доступные кредиты 5-7-9" выдан 451 кредит на общую сумму 276 млн грн., что очень мало. И мы понимаем, что она не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств", – сказал Петрашко.

Он напомнил, что условия кредитования по программе стали выгоднее для предпринимателей, чем это было вначале.

"Если ваш бизнес имеет оборот до 10 млн евро и вы имеете кредит в банке, государство компенсирует вам погашение процентов в течение одного года. То есть, ваши проценты будут 0%. В бюджете под это направление выделено 4 млрд гривен. С нашей точки зрения, этого будет достаточно, но если потребуется больше, мы будем вносить изменения в бюджет", – пояснил министр.

Петрашко считает, что без кредитования роста экономики не будет. А для того, чтобы темпы роста составляли 7-8% в год, банковская система ежегодно должна выдавать около 400 млрд грн кредитов.

"Это надо достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Должны радикально изменить правила на банковском рынке", – подытожил Петрашко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине программа государственного кредитования "5-7-9%" на время карантина дает возможность получить отсрочку до 9 месяцев для возврата кредита или его части.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, украинское правительство вместе с финансовыми учреждениями для выхода из кризиса предприятий разработали программу поддержки малого бизнеса под названием "Новые деньги".