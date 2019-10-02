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2 октября • обновлено в 15:53
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В Кабмине пошли на уступки "евробляхам": что решили

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Владельцев автомобилей на иностранной регистрации не будут штрафовать, пока законодатели не примут новый закон о растаможке автомобилей.

Об этом на брифинге в Кабмине в среду, 2 октября, сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы приняли решение, что пока не нашли способ адекватно выйти из этой ситуации, даем распоряжение полиции не применять штрафные санкции. Чтобы не было конфликтов", – сказал Гончарук.

Что сейчас с новой формулой

В свою очередь в Верховной раде заявили, что работа над новым законопроектом о растаможке "евроблях" идет и пообещали, что нова формула будет выведена с учетом справедливого налогобложения.

Об этом на митинге за удешевление растаможки сообщил глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

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"Мы ожидает от Кабмина взвешенной позиции, рассчетов, которые они должны сделать в том числе в контексте бюджетного процесса. Формула, которую активисты обсуждали с министром инфраструктуры Владиславом Криклием, рассматривается в Кабмине. Сделать это "на завтра" невозможно, должны пройти определенные процедуры. Сейчас дело за Минфином. Как только будет формула, согласованная с Минфином, ее могут внести как законопроект от Кабмина. Но она должна быть взвешенная, нужно придерживаться справедливости налогообложения", – сказал Гетманцев.

Один из лидеров "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич сказал, что активисты бояться, если вопрос с новым законопроектом будут решать через Кабмин, то раньше чем через три месяца, а то и через шесть, он не появится.

В Кабмине пошли на уступки "евробляхам": что решили

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 2 октября под зданием парламента начался очередной митинг владельцев авто на еврономерах. Они потребовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский.

30 сентября владельцы авто на иностранной регистрации объявили о новой акции протеста. Несмотря на то, что в правительстве пошли "евробляхерам" на уступки и пообещали до конца года написать новый законопроект, который упростит растаможку, активисты собираются поставить сцену под Верховной Радой и встретиться с представителями Офиса президента.

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Тема
Авто на еврономерах
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
растаможка
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского рулит! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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