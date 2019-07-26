Газовая "уступка" России: в Кабмине дали жесткий ответ

Украина не заинтересована в заключении краткосрочного соглашения на транзит российского газа через свою территорию.
Об этом заявила в эфире ObozTV вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической политики Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя информацию о намерении "Газпрома" заключить контракт на один год.
Вице-премьер отметила, что Европейский союз устами еврокомиссара Мароша Шевчовича предложил 16 сентября провести очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-Евросоюз-РФ относительно дальнейшей судьбы контракта по транзиту через Украину.
"Я пока что не видела того, что "Газпром" и российская сторона согласовали эту дату. Но украинская и европейская сторона готова к переговорам на этот момент", – отметила она.
"У нас есть общая позиция с Евросоюзом относительно того, что это должен быть долгосрочный контракт. Более того – что он должен базироваться на подходах, принципах и правилах энергетических рынков Европейского союза… Транзит через территорию Украины должен быть сохранен – это наша общая позиция. Это наша сильная переговорная сторона, потому что "Северного потока" нет. Наша ГТС сейчас нужна, и поэтому нам принципиально заключить долгосрочный контракт", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.
Вице-премьер выразила надежду, что "вся переговорная команда, как и раньше, будет ориентироваться на 10-летний контракт".
hyser.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.
В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.
Позже Россия заявила, что готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".
"Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается в конце 2019 года, уже в сентябре.
Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.