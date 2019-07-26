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Газовая "уступка" России: в Кабмине дали жесткий ответ

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Украина не заинтересована в заключении краткосрочного соглашения на транзит российского газа через свою территорию.

Об этом заявила в эфире ObozTV вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической политики Иванна Климпуш-Цинцадзе, комментируя информацию о намерении "Газпрома" заключить контракт на один год.

Вице-премьер отметила, что Европейский союз устами еврокомиссара Мароша Шевчовича предложил 16 сентября провести очередной раунд трехсторонних переговоров Украина-Евросоюз-РФ относительно дальнейшей судьбы контракта по транзиту через Украину.

"Я пока что не видела того, что "Газпром" и российская сторона согласовали эту дату. Но украинская и европейская сторона готова к переговорам на этот момент", – отметила она.

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"У нас есть общая позиция с Евросоюзом относительно того, что это должен быть долгосрочный контракт. Более того – что он должен базироваться на подходах, принципах и правилах энергетических рынков Европейского союза… Транзит через территорию Украины должен быть сохранен – это наша общая позиция. Это наша сильная переговорная сторона, потому что "Северного потока" нет. Наша ГТС сейчас нужна, и поэтому нам принципиально заключить долгосрочный контракт", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер выразила надежду, что "вся переговорная команда, как и раньше, будет ориентироваться на 10-летний контракт".

Газовая "уступка" России: в Кабмине дали жесткий ответ

hyser.com.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Рынок газа
Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
Теги
газ Газпром транзит газа
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Это не должен быть долгосрочный контракт, рашкафсе досвиданья!
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