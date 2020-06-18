В кабмине изменили формулу цены на газ для населения

Кабинет министров изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Такое решение было принято на заседании правительства, говорится в сообщении на его сайте.

"Отныне в формуле цены будет использоваться цена природного газа для бытовых потребителей по состоянию на первое число месяца, в котором проводится специализированный аукцион. Нововведение позволит устанавливать справедливую цену на сжиженный газ для населения", – сообщили в КМУ.

Там добавили, что постановление совершенствует работу аукционного комитета по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа.

"Отныне в состав аукционного комитета включается пять представителей Министерства энергетики. Персональный состав аукционного комитета утверждается приказом Минэнерго", – отметили в Камбине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июле резко повысят размер абонентской платы за газ. В результате Украинская зависимости от объемов потребления придется платить на 20-30 грн больше.

В Министерстве финансов признали, что украинцы переплачивают за газ. Население отдает более 4000 гривен за тысячу кубометров, тогда как на рынке цена – 2275 гривен.