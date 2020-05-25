В Кабмине анонсировали новую пенсионную реформу через полгода: каждый сможет получить по миллиону

В Украине накопительный уровень пенсионной системы могут ввести уже до 1 января 2021 года. Ежемесячно на личный счет работающих будут зачислять 4% зарплаты.

Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Накопительный уровень – дополнение к существующей солидарной системы. Если сейчас работающие платят взносы, которые сразу же распределяются между пенсионерами, то по новым правилам часть взноса и подоходного налога будут переводить на личный счет. Накопленными деньгами можно будет воспользоваться при выходе на заслуженный отдых.

"Для нас это неизбежность – двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года это вполне реально ввести", – сказал он в интервью агентству.

Важно также отметить, что дополнительный взнос взимать не будут, а, по подсчетам Кабмина, накопить можно будет около 1 млн грн в действующих ценах. "Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека, и еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн", – заявил Шмыгаль.

Также премьер отметил, что будет три варианта забрать деньги. В частности, первый вариант – при достижении пенсионного возраста получить всю сумму, второй вариант – рассрочка выплат на 5-10 лет и третий вариант – пожизненное содержание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.