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/Рынки и компании

В Италии резко упали цены на газ и электричество: названы причины

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В Италии прогнозируют дальнейшее падение цен на газ (до -9,9%) и электроэнергию (до -8,5%).

Как сообщает La Repubblica, уменьшение цен наблюдалось и в первые три месяца 2019 года. Вышеуказанных процентов снижения стоимости тарифов страна достигнет во втором квартале года (с 1 апреля до конца июня).

Подобная тенденция, отмечается в материале, стала возможной благодаря мягкой зиме в стране, а также ситуации с ценами на сырье на международном рынке.

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В Италии резко упали цены на газ и электричество: названы причины

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"Произошло снижение цен на поставки газа на международных рынках. Другими словами: цены на метан на оптовом рынке упали, а спрос снизился из-за более высоких температур. Когда-то цены на газ соответствовали ценам на нефть и следовали тенденциям на рынках. В последние годы эти два рынка стали все более автономными, особенно после роста рынка сжиженного природного газа, когда сырье продается по всему миру с помощью перевозок морским транспортом", — сказано в материале.

"Это положительно повлияет на граждан, особенно бедных, которые смогут извлечь выгоду из резкого снижения количества счетов. Правительство обязуется вместе с властями сектора принять все меры контроля, необходимые для защиты потребителей, в то же время поддерживая политику снижения затрат на электроэнергию и газ", — прокомментировал ситуацию министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Италии резко снизили пенсионный возраст и внедрили "базовый доход" для неимущих граждан, которые не могут найти работу.

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Темы
Рынок газаЦена на газ
Место
Италия
Теги
газэкономика
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