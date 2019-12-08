"В интересах России": названы угрозы нового закона об импорте электроэнергии

После введения запрета на импорт электричества из России по двусторонним договорам, Украина будет закупать российскую электроэнергию под видом белорусской.

Об этом заявил в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук. По его словам, принятый Верховной Радой соответствующий закон создаст угрозу для украинских угольных шахт, тепловых электростанций, а также поставит крест на свободном рынке электроэнергии.

Как пояснил эксперт, в законе о запрете закупок электроэнергии в РФ остается "щель" в виде рынка на сутки вперед, где предусмотрены закупки электроэнергии по импортным контрактам.

Корольчук отметил, что свободный импорт электроэнергии из Беларуси фактически предусматривает закупки электричества из РФ.

"В Беларуси достраивается атомная электростанция, будет два блока. Один блок запускается в первом квартале следующего года. На конец 2020 года Беларусь будет готова импортировать в Украину примерно до 10 млрд кВт/ч электроэнергии… Электроэнергия не белорусская. Де-факто это поставки из российской энергосистемы, а Белорусская АЭС – это проект, который реализует компания "Росатом" за счет кредитных средств, которые выдала Россия – почти 11 млрд долларов", – сообщил он.

Эксперт отметил, что при пессимистичном варианте Украина будет закупать 10 млрд кВт/ч, что создаст угрозу для отечественной угольной промышленности и тепловых электростанций.

"Когда мы выходим на уровень импорта 10 млрд кВт/ч – это, грубо говоря, около 5 млн тонн угля, который мы используем. Рынок электроэнергии на сутки вперед, куда может заходить импорт электроэнергии, это в основном периоды покрытия пиков потребления электроэнергии – утренний и вечерний. В большинстве эти пики закрывают тепловые электростанции, которые сжигают уголь", – рассказал Корольчук.

"Российская электроэнергия через Белорусскую АЭС вытеснит работу тепловых электростанций, угольных блоков. Государственные шахты добывают меньше 5 млн тонн, они добывают 3,7 млн тонн. Нам что, выходит, все государственные шахты надо закрыть? К этому и идет", – предупредил он.

"Рынок на сутки вперед – огромный. Это часть электроэнергии, которая идет для покрытия пиков. Там цена электроэнергии больше. Туда будет заходить российская и белорусская электроэнергия. Чистой воды бизнес. Если отбросить политический аспект, люди хотят заработать деньги", – рассказал Корольчук.

Эксперт отметил, что поставки электроэнергии по импортным контрактам будет вручную контролировать НКРЭКУ. Таким образом, свободный рынок электроэнергии, который начал работу с 1 июля, возвращается назад в ручной режим.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить коммерческий импорт электроэнергии. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза. В начале ноября он вырос еще больше.

4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2233, который предусматривает запрет на импорт электричества из России по двусторонним договорам. Документ сохраняет возможность поставки российской электроэнергии на "рынок на сутки вперед". Также закон полностью позволяет свободную поставку белорусской электроэнергии на любой сегмент украинского рынка.

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