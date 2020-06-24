В IKEA отреагировали на скандал с нелегальными поставками дерева из Украины: компания начала аудит

В компании IKEA заявили, что проведут проверку поставщиков после того, как их обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины.

Об этом компания заявила в комментарии Reuters. Согласно заявлению одного из специалистов компании, в IKEA знают о проблеме нелегальной вырубки лесов и намерены разбираться с поставщиками, которые нарушают закон.

"IKEA не допускает использование нелегально заготовленной древесины в нашей продукции. Мы признаем, что незаконная вырубка остается широко распространенной глобальной проблемой и работаем над реализацией мер по проверке соответствия наших поставщиков законности", – сообщили в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярную шведскую сеть мебели IKEA обвинили в использовании нелегально срубленной украинской древесины, в частности бука.