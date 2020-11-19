В Госспецсвязи передумали проводить интернет в самолете Зеленского за 32 млн

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины оправдалась за тендер по модернизации спутниковой связи в самолете Airbus А-319-115, которым пользуется в том числе и президент Владимир Зеленский.

После резонанса в СМИ там заявили, что решили отказаться от проведения закупки и направить 32,4 миллиона гривен на борьбу с коронавирусом в стране. Об этом говорится в письме ведомства, направленном в адрес OBOZREVATEL.

Прежде всего в ГСССЗИ объяснили необходимость в проведении ремонта и технического обслуживания для модернизации станции спутниковой связи, установленной на боту указанного самолета (идентификатор закупки UA-2020-09-24-003448-b). В частности, заявили, что она возникла из-за прекращения с 31 декабря 2020 года работы системы Inmarsat Swift64 с использованием спутников III поколения.

В ведомстве напомнили, что тендерная процедура началась еще в мае 2019-го, однако впоследствии ее отменили. Как известно, следующие тендерные процедуры были объявлены в июне и августе 2020 года, и они не состоялись из-за подачи для участия в торгах менее двух тендерных предложений.

"Следующее объявление о проведении торгов было осуществлено в сентябре 2020-го. Для реализации закупки были предусмотрены средства в сумме 38,010 млн гривен. Госспецсвязи рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен", – оправдались в ГСССЗИ.

В итоге в письме говорится, мол, учитывая ситуацию, которая сложилась в Украине с распространением COVID-19 Госспецсвязи решило инициировать отмену вышеупомянутой закупки.

"И приняло решение об обращении с соответствующим предложением в Кабинет министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни COVID-19", – заверили в ведомстве.

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