В Госдуме РФ выдвинули Зеленскому требование: хотят снять "блокаду" Крыма

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в ответ на петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского потребовал снять железнодорожную блокаду с аннексированного Крыма.

Об этом со ссылкой на заявление российского политика заявляют РИА Новости. "Надеюсь, что в том числе будет снята глупая железнодорожная блокада российского Крыма и прочие ограничения, которые были необдуманной ошибкой киевской власти", – сказал представитель оккупантов.

По его словам, оккупированный Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с материковой Украиной. "Мы видим, что процент украинских туристов из года в год растет, несмотря на все искусственные препятствия киевских властей на границе. Возобновление железнодорожного сообщения прежде всего выгодно самой Украине. Крым - это гостеприимный край и готов принимать туристов, как с ближнего, так и дальнего зарубежья", – сказал Шеремет.

Крым EADaily

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область). Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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