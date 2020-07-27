В Германии заявили, что Россия должна доставлять газ через Украину, но поддержали "Северный поток-2"

Федеральное правительство Германии продолжает считать проект газопровода "Северного потока-2" экономичным и оправданным, но подчеркивает при этом необходимость сохранения транзитной роли Украины.

Об этом заявила в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Укринформ. "Для федерального правительства центральным вопросом является то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа и при наличии "Северного потока-2", – сказала Деммер.

Она напомнила, что подписанием транзитного соглашения Россия и Украина создали условия и важный сигнал обеспечения безопасности европейского энергетического обеспечения.

Что касается отношения правительства к проекту "Северный поток-2", по словам Деммер, оно не изменилось: по-прежнему в Берлине его считают принципиально "экономичным, но в котором присутствует политическое измерение". Немецкая сторона отвергает односторонние экстерриториальные санкции, введенные США и направленные против немецких и европейских компаний.

Также пресс-секретарь отметила, что правительству известно о переговорах американских представителей с немецкими компаниями по недопущению их участия в завершении проекта. Немецкое правительство, в свою очередь, также находится с этими компаниями в контакте, но о содержании этих контактов Деммер говорить отказалась.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Берлин "использует все доступные дипломатические каналы", чтобы обсудить ситуацию с американскими коллегами, в частности, законодателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".