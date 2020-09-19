В Германии захотели помочь России с финансированием нового газового проекта

Правительство Германии рассматривает возможность финансирования нового газового проекта России – несмотря на скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в публикации немецкого журнала Der Spiegel, сообщила "Инопресса". По информации издания, французское экспортно-кредитное агентство Euler Hermes может принять участие в финансировании проекта стоимостью $21 млрд по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" в Сибири. В качестве поставщика технологий назван немецкий концерн Linde.

"Согласно документу, Euler Hermes должно обеспечить финансирование расходов на "Арктик СПГ-2" в размере $300 млн. Сжижением природного газа на Гыданском полуострове на севере Сибири и его транспортировкой намерены заниматься российский энергетический концерн "Новатэк", французская компания Total, а также китайские и японские предприятия. Компания Linde встречается в документе несколько раз. Немецкое предприятие должно будет поставить технологию для сжижения газа", – говорится в статье.

Однако окончательной информации о том, что финансирование выделено, пока не принято. Der Spiegel отдельно отметил, что это происходит на фоне конфликта вокруг дела Навального и газопровода "Северный поток-2".

"На настоящий момент "Арктик СПГ-2" является крупнейшим в российской истории проектом по сжижению природного газа. Его строительство уже начато; начало эксплуатации планируется в 2023 году", – сообщил Der Spiegel.

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