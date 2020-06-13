В Германии рассказали, кого могут коснутся новые санкции США против "Северного потока-2"

Министерство торговли Германии заявило, что опасается американских санкций против "Северного потока-2", так как они могут коснутся немецких властей и компаний.

Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Согласно Министерству экономики, "все компании", которые "предлагают услуги, страхование или определенные услуги по модернизации судов для прокладки судов" в связи с запланированным газопроводом "Северный поток-2", должны быть "включены" в запланированные санкции. В нем также говорится: "То же самое относится и к таким услугам, как тесты, проверки или сертификации, которые необходимы для работы".

Строительство "Северного потока-2"

Министерство торговли сейчас опасается, что предлагаемый американский закон может также "привести к административным действиям со стороны государственных органов в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода, имеющего отношение к санкциям".

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

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