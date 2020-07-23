В Германии раскритиковали будущие санкции США против 'Северного потока-2'

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт заявил, что США, ужесточая санкции против "Северного потока-2", нарушают международные права.

По его словам, Германия еще не получила официальную ноту, касающуюся новых ограничений, от Вашингтона. Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.

Город Засниц, которым управляет Крах, расположен на берегу Балтийского моря. В нем находится порт Муркан, который служит логистическим центром проекта. Там сейчас стоят и трубоукладчики, которые должны завершить строительство, и лежат километры труб. Под новые санкции попадет не только порт, но и сам Крахт – как представитель общины-собственника порта.

"Я не отношусь к этому с пониманием, так как, с моей точки зрения, нарушается международное право. Европа – суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы", – сказал Крахт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Позже появилась реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.

21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Немецкие бизнесмены из Восточного комитета германской экономики (OAOEV) начали разработку ответных мер в ответ на угрозы со стороны США для российского газопровода "Северный поток-2".