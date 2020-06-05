В Германии пригрозили ввести штрафы против США из-за "Северного потока-2"

В Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, сообщили "РИА Новости".

"Если это наконец, не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США. Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", – заявил Эрнст.

"Северный поток-2"

Раскритиковали санкции

В правительстве Германии заявили, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" не изменилась, сообщил ТАСС. Об этом сказала представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер, комментируя внесение на рассмотрение Сената США законопроекта, предполагающего расширение санкций.

"Мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока-2" в США, но мы это не комментируем. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем", – сказала Айхлер.

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