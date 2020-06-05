В Германии пригрозили ввести штрафы против США из-за "Северного потока-2"

В Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, сообщили "РИА Новости".

"Если это наконец, не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США. Поведение США в этом вопросе больше не следует понимать как дружеский акт, оно является посягательством на суверенитет Германии и ЕС", – заявил Эрнст.

"Северный поток-2"

Раскритиковали санкции

В правительстве Германии заявили, что позиция Берлина по "Северному потоку - 2" не изменилась, сообщил ТАСС. Об этом сказала представитель Министерства экономики и энергетики Германии Анна Софи Айхлер, комментируя внесение на рассмотрение Сената США законопроекта, предполагающего расширение санкций.

"Мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока-2" в США, но мы это не комментируем. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем", – сказала Айхлер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.

Группа сенаторов США из обеих партий готовит законодательство, которое расширит санкции против "Северного потока-2". Они коснутся, в том числе, страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода.

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Новые санкции США сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2". Документ с новыми ограничениями уже опубликовали сенаторы. Об этом заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!