В Германии из-за отравления Навального предложили заморозить "Северный поток-2"

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии ХДС Фридрих Мерц предложил на два года заморозить строительство "Северного потока-2". Причина – отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он заявил немецкому изданию Bild в пятницу, 4 сентября. Съезд ХДС, на котором должны выбирать нового главу партии, был запланирован на апрель 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его отложили до декабря.

"До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения. Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык", – сказал Мерц.

Какие убытки грозят Европе

Тем временем глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что убытки некоторых европейских компаний от остановки проекта (на них приходится 50% инвестиций) могут достигать миллиардов евро, передает Tagesschau.

"В случае остановки проекта потери отдельных компаний могут достичь миллиардов евро. Также вероятна потеря рабочих мест в Германии", – сказал Хермес.

"Если будет остановка, цены на газ в ЕС заметно вырастут, поскольку сокращение поставок приведет к росту цен", – добавил исполнительный директор ассоциации Zukunft Erdgas Тимм Келлер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

США и ряд Европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

2 сентября военные токсикологи Бундесвера заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

4 сентября стало известно, что немецкие политики начали менять отношение к сотрудничеству с Россией и совместному проекту "Северный поток-2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против "Северного потока-2", несмотря на то, что считают отравление Навального попыткой его убийства.