В Германии начали готовить ответ на будущие санкции США против "Северного потока-2"

Немецкие бизнесмены из Восточного комитета германской экономики (OAOEV) начали разработку ответных мер в ответ на угрозы со стороны США для российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke, сообщил ТАСС.

"До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе. Мы активно работаем над конкретными предложениями", – сообщил Хармс.

По его словам, ответ США может варьироваться "от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций".

Хармс предупредил, что правительство США может заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством "Северного потока - 2", запретить их менеджерам въезд в Соединенные Штаты.

"Санкции, возможно, грозят и финансирующим проект банкам – это очень болезненный удар", – сказал он.

Он добавил, что пока нигде названия отдельных фирм не фигурируют и не говорится о конкретных мерах США.

"Но посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров. Такие действия мы считаем чуждыми партнерам", – заявил он.

Должен пописать Трамп

Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает в числе прочего ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вторую сенатскую версию оборонного бюджета, как ожидается, верхняя палата Конгресса примет позже на этой неделе.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу. Этот процесс может продолжаться до осени или до начала зимы.

Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Позже появилась реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.

21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".