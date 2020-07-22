В Германии начали готовить ответ на санкции США против "Северного потока-2"

В Германии готовят ответные меры на возможные санкции США против "Северного потока-2". Коллаж Обозревателя

Немецкие бизнесмены из Восточного комитета германской экономики (OAOEV) начали разработку ответных мер в ответ на угрозы со стороны США для российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke, сообщил ТАСС.

"До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе. Мы активно работаем над конкретными предложениями", – сообщил Хармс.

По его словам, ответ США может варьироваться "от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций".

Хармс предупредил, что правительство США может заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством "Северного потока - 2", запретить их менеджерам въезд в Соединенные Штаты.

"Санкции, возможно, грозят и финансирующим проект банкам – это очень болезненный удар", – сказал он.

Он добавил, что пока нигде названия отдельных фирм не фигурируют и не говорится о конкретных мерах США.

"Но посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров. Такие действия мы считаем чуждыми партнерам", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Позже появилась реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.

21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".