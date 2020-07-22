В Германии начали готовить ответ на санкции США против "Северного потока-2"
В Германии готовят ответные меры на возможные санкции США против "Северного потока-2". Коллаж Обозревателя
Немецкие бизнесмены из Восточного комитета германской экономики (OAOEV) начали разработку ответных мер в ответ на угрозы со стороны США для российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом заявил руководитель OAOEV Михаэль Хармс в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke, сообщил ТАСС.
"До сих пор мы постоянно предостерегали от жестких ответных мер касательно США, поскольку не хотим оказаться в санкционной спирали. Теперь мы смотрим на это несколько иначе. Мы активно работаем над конкретными предложениями", – сообщил Хармс.
По его словам, ответ США может варьироваться "от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций".
Хармс предупредил, что правительство США может заморозить счета компаний, так или иначе связанных со строительством "Северного потока - 2", запретить их менеджерам въезд в Соединенные Штаты.
"Санкции, возможно, грозят и финансирующим проект банкам – это очень болезненный удар", – сказал он.
Он добавил, что пока нигде названия отдельных фирм не фигурируют и не говорится о конкретных мерах США.
"Но посольство США в Берлине уже настоятельно предлагает некоторым компаниям конкретные даты для переговоров. Такие действия мы считаем чуждыми партнерам", – заявил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Позже появилась реакция Германии на слова Помпео.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.
Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".
Против таких мер США выступили и в ЕС.
21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2".