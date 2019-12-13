В Германии набросились на США из-за "газопровода Путина": чего потребовали

Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает УНН. "Мы призываем Сенат не следовать этому (заключению Палаты представителей Конгресса, которое касается введения санкций – Ред.). Мы находимся в контакте с американцами", – сообщил немецкий министр.

Он раскритиковал решение Палаты представителей о возможных санкциях против "Северного потока-2", которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете на 2020 год.

"Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе", – заявил Маас.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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