В Германии набросились на США из-за "газопровода Путина": чего потребовали

Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".
Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает УНН. "Мы призываем Сенат не следовать этому (заключению Палаты представителей Конгресса, которое касается введения санкций – Ред.). Мы находимся в контакте с американцами", – сообщил немецкий министр.
Он раскритиковал решение Палаты представителей о возможных санкциях против "Северного потока-2", которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете на 2020 год.
"Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе", – заявил Маас.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.
Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.
Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".
Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая изменила свои энергетические правила для регулирования газопровода.
30 октября Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.
Впоследствии немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза.
Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG практически закончил работы по прокладке трубы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты "выкручивают руки" Европе по вопросу газопровода "Северный поток-2".
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