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13 декабря • обновлено в 11:34
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/ Рынки и компании

В Германии набросились на США из-за "газопровода Путина": чего потребовали

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Правительство Германии призвало США не вводить санкции против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает УНН. "Мы призываем Сенат не следовать этому (заключению Палаты представителей Конгресса, которое касается введения санкций – Ред.). Мы находимся в контакте с американцами", – сообщил немецкий министр.

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Он раскритиковал решение Палаты представителей о возможных санкциях против "Северного потока-2", которые предусмотрены законопроектом об оборонном бюджете на 2020 год.

"Мы считаем это неприемлемым, поскольку подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе", – заявил Маас.

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В Германии набросились на США из-за "газопровода Путина": чего потребовали

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2 санкции
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
"В Германии набросились на США ",- вообще, на каком праве, США лезут в дела Европы?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хоть один человек в мире все ещё сомневается, что СП-2 будет построен?
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