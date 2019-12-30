В "Газпроме" отреагировали на подписание новой газовой сделки с Украиной

В России отреагировали на подписание "НАК "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" договора о транзите газа на 5 лет.

Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что финальный договор заключили после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене, передает "РИА Новости".

"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", – заявил Миллер.

"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", – сообщил он.

Уточняется, что сообщение о подписании договоров пришло в РФ, когда в Москве уже было 31 декабря, но в месте подписания – в Вене и, соответственно, на документах – указана дата 30 декабря.

Иллюстрация. Газпром ВВС

Как писал OBOZREVATEL:

О том, что стороны подписали договор о транзите газа сроком на пять лет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее заместитель министра юстиции Иван Лещина заявил, что РФ и Украина подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже.

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