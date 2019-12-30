Главная Новости
31 декабря • обновлено в 00:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В "Газпроме" отреагировали на подписание новой газовой сделки с Украиной

1.8т
Читать материал на украинском

В России отреагировали на подписание "НАК "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" договора о транзите газа на 5 лет.

Так, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что финальный договор заключили после пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене, передает "РИА Новости".

"Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон", – заявил Миллер.

Новости
Соглашение России и Украины по газу: всплыли неожиданные нюансы

"С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", – сообщил он.

Уточняется, что сообщение о подписании договоров пришло в РФ, когда в Москве уже было 31 декабря, но в месте подписания – в Вене и, соответственно, на документах – указана дата 30 декабря.

Иллюстрация. Газпром

Иллюстрация. Газпром

ВВС

Как писал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Рынок газа Поставки газа в Украину
Персона
Алексей Миллер
Место
Россия
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" транзит газа газ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги