В 'Газпроме' назвали дату, когда собираются достроить 'Северный поток-2'

В России в очередной раз заявили, что рассчитывают достроить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 либо в начале 2021 года. До этого сроки сдачи проекта переносились два раза.

Об этом сказал начальник отдела по работе с инвесторами "Газпрома" Антон Демченко, сообщили "РИА Новости".

"Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020 – начале 2021 года", – сказал Демченко.

Что сейчас происходит с газопроводом

Строительство "Северного потока-2" остановилось в декабре 2019 года, когда из проекта вышла швейцарская компания Allseas. Она отвечала за укладку труб, но была вынуждена отказаться от обязательств, чтобы не попасть под санкции.

У России нет своих судов, способных выполнять работы. Трубоукладчик "Акадмемик Черский" даже после дополнительного оснащения не отвечает всем требованиям по безопасности, которые выдвигает Дания для работы в ее территориальных водах.

В частности, Копенгаген разрешил использовать при строительстве только суда, способные удерживаться в заданной точке, не бросая якорей (чтобы случайно не повредить захоронения химических отходов на дне Балтийского моря).

Сейчас Россия просит смягчить эти требования. При этом в начале июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против "Северного потока-2".

Так что можно предположить, что сроки сдачи газопровода будут сорваны и в этот раз.

Сколько раз срывали сроки

До этого "Газпром" обещал достроить "Северный поток-2" к таким датам:

к концу 2019 года. Этому помешала Дания, которая не дала разрешения на прокладку трубопровода через свою исключительную экономическую зону;

во второй половине 2020 года. Этому помешали США, которые в декабре 2019 года наложили на Россию санкции.

То есть, из-за санкций и по другим причинам Россия отстает от графика сдачи газопровода минимум на один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

В Германии призывают ответить на такие действия Вашингтона санкциями как в отношении авторов американских ограничительных мер, так и в виде пошлин на сжиженный природный газ из США.

20 июня стало известно, что "Газпром" переписал свое судно "Академик Черский" на действующий в России фонд STIF. Таким образом компания нашла способ достроить "Северный поток-2".

Новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" могут навсегда остановить его строительство или же крайне усложнить для Кремля эту задачу. При этом "Газпром" изначально был готов, что западные компании могут отказываться от сотрудничества с ним.