В Кабмине пообещали помочь заробитчанам уехать на работу за границу: готовят рейсы

Финские фермеры рассчитывают, что в этом году к ним на работу приедут 15 тысяч украинцев. В Кабмине Украины заявили, что помогут людям добраться на работу за границу.

Об этом шла речь в разговоре посла Финляндии в Украине госпожа Пяйви Лайне и вице–премьер-министра Вадима Пристайко, говорится на сайте Кабмина.

Работа за границей

"Финляндия испытывает острую нехватку рабочей силы для сезонных работ. Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственны, порядочны, трудолюбивые и мы будем рады возможности в этом году снова привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", – сказала посол Финляндии.

Пристайко подтвердил, что Финляндия ежегодно привлекает от 12 до 15 тысяч украинцев, в частности для работы на сельскохозяйственной технике и более поздних работах по сбору урожая ягод.

"Вместе с финскими коллегами правительство Украины поможет украинским работникам организовано добраться на сезонные работы. Это включает организацию необходимого количества авиарейсов. Конечно, безопасность при этом является самым высоким приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей по легального трудоустройству украинских работников, обеспечение качественной медицинской страховки, проведение наблюдения", – ответил Пристайко.

Он добавил, что в Кабмине сейчас прорабатываются подобные запросы из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

В Польше постепенно ослабляют карантинные ограничения. В начале мая будет введен второй из четырех этапов послабления. Там ждут украинских работников, но с рядом ограничений.

Консульские учреждения Польши в Украине с понедельника, 4 мая, возобновили выдачу рабочих виз.

Украина не будет запрещать заробитчанам выезжать за границу. Чартерные авиарейсы для них будут летать постоянно.

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