В Украине собираются провести пенсионную реформу: работодатели озвучили риски

В Федерации работодателей Украины предупредили о рисках накопительной пенсионной системы, которую предложило правительство.

Там считают, что государство должно искать средства для пенсий, борясь с теневой экономикой, а не заставлять граждан откладывать деньги на старость в частных пенсионных фондах. Обращение обнародовал председатель совета ФРУ Дмитрий Олейник на своей странице в Facebook.

Пенсии в Украине

Как на пенсии влияет сбой в экономике

В ФРУ констатировали, что экономическая сфера (производство) и социальная сфера (распределение) в Украине были и остаются разорванными между собой.

В Украине наблюдается демографический кризис. По состоянию на 1 января 2020 зарегистрировано 11,3 млн пенсионеров и 10,6 работников. Такая ситуация негативно сказывается на пенсионном обеспечении наших граждан.

Средний размер пенсий недостаточен. При этом в 2019 году на финансирование пенсий было потрачено из бюджета 193 млрд гривен, что составляет 45% бюджета Пенсионного фонда. То есть экономика Украины не может позволить себе платить даже существующий мизерный уровень пенсий.

Главными факторами, сдерживающими рост социальных стандартов, является крайне низкий ВВП на душу населения и высокий уровень теневой экономики, который, по данным различных исследований, достигает 45-50%.

Сейчас полностью легальные работодатели, которые честно платят налоги, теряют конкурентоспособность под постоянно растущим фискальной нагрузкой. А те, кто решил работать "в черную" или "в серую", получают сверхприбыли.

"Попытки контролирующих органов бороться с "теневиками" обычно заканчиваются усилением проверок и санкциями именно к легальным работодателей за незначительные нарушения. Имеем замкнутый круг", – заявили в ФРУ.

Кто заработает на негосударственных пенсиях

По подсчетам федерации, доходы Пенсионного фонда за счет детенизации экономики можно зибльшиты на 210 млрд гривен в год. Это полностью покрывает расходы бюджета по этой статье.

"Вместе с тем власти удобно видеть только легкий, авантюрный путь сбалансирования пенсионной системы – внедрения пенсий через негосударственные пенсионные фонды и компании рынка финансовых услуг", – говорится в заявлении.

В ФРУ говорят, что представители этих организаций активно лоббируют этот проект, поскольку он гарантирует им прибыли. Кроме этого из работников и работодателей хотят дополнительно кроме обязательных налогов собирать до второго уровня пенсионной системы около 100 млрд гривен в год только на первом этапе, с постепенным увеличением взносов.

Может не решить проблем пенсионеров

Однако, ссылаясь на данные Международной организации труда, в ФРУ заявили, что создание пенсионной системы второго уровня не решит существующих проблем и трудностей, которые возникли перед государственной пенсионной системой в Украине.

"В Украине в нынешних условиях не рекомендуется введение пенсионной системы второго уровня. Зато МОТ рекомендует перенаправления каких-либо дополнительных ресурсов к государственной пенсионной системы для уменьшения дефицита и улучшение адекватности пенсионных выплат", – сказали в Федерации работодателей.

"В других странах системы второго уровня сталкиваются с теми же проблемами неформальности, уклонение от уплаты взносов и низкого уровня охвата. Разница заключается в том, что в частной системе последствия этих проблем полностью упадут на плечи плательщиков взносов (работников и работодателей), в то время как государственная пенсионная система содержит определенный перераспределительный механизм, который смягчает резкий влияние данных последствий", – добавили в ФРУ.

Там считают, что органам власти необходимо внедрить механизмы, которые обеспечат действенные стимулы для экономического роста и бороться с теневой занятостью и сокрытием реальных зарплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

В Украине до 45 расширен перечень банков, осуществляющих выплату пенсий, денежной помощи и зарплаты работникам бюджетных учреждений.