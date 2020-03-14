В "Европейской Солидарности" предложили антикризисный план для экономики

Объявленная в ВОЗ пандемия коронавируса COVID-19 - это очень серьезный вызов для всего мира, но пути борьбы и выживания каждая страна выбирает свой. О 10 экономических антикризисных шагов для Украины народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина на своей странице в сети Facebook.

Эпидемия - это не только вопрос здоровья, под угрозой оказывается экономика, которая, в свою очередь, страдает от ограничений движения людей и товаров, от боевых действий в различных частях мира, от торговых войн, особенно в энергетической сфере. Мировые лидеры в обращениях к народу этому вопросу посвящают львиную долю своих выступлений. Это борьба на всех фронтах. Людям нужно дать не только выжить, но и нормально жить во время карантина.

Пока из властных кабинетов Украине мы только слышим о борьбе медицинской. Власть пытается списать на пандемию собственные провалы в экономической политике, которые стали очевидными с осени прошлого года.

Нина Южанина Пресслужба "ЄС"

На встречах с предпринимателями я убедилась, что украинцы готовы брать ответственность за свое будущее.

Мы с коллегами проехали Украиной, провели десятки встреч с людьми, экспертами, бизнесом - и наша профессиональная группа наработала первых 10 шагов, которые крайне необходимы Украине, чтобы сейчас выстоять.

ТОП-10 антикризисных шагов в экономической сфере:

1. Временное уменьшение на 50% размера единого налога для плательщиков первой-третьей групп - предусмотреть компенсацию уменьшения доходов местных бюджетов за счет части НДФЛ, который зачисляется в государственный бюджет, на период до конца 2020 года.

2. Временное введение ставки НДФЛ в размере 9% для наемных работников предприятий, производящих жизненно необходимые товары (услуги), на период до конца 2020 года.

3. Уменьшение ставки НДС на молочные продукты с 20% в 12% - поддержка отечественного животноводства и сокращение экспансии импортных молочных изделий на украинский рынок.

4. Введение налога на выведен капитал на замену налога на прибыль предприятий - увеличение оборотных средств предприятий, обновления основных средств, что, по заключению Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции с Европейским Союзом не противоречит европейскому законодательству.

5. Введение трехлетнего моратория на увеличение ставок налогов (НДС, акцизного налога, ввозной пошлины) на товары критического импорта – обеспечение экономической безопасности государства.

6. Введение механизма возмещения НДС в привязке к возвращению валютной выручки по экспортным операциям - стимулирование своевременного возврата валюты в Украину.

7. Просмотр механизма государственных закупок через систему "Прозрачно" - предоставление приоритета товарам и услугам отечественного производства в диапазоне цен до 20%

8. Государственная поддержка отечественных производителей - обновление основных средств в приоритетных отраслях экономики (машиностроение, приборостроение, строительство, энергетика).

9. Пересмотр расходов Государственного бюджета Украины на 2020 год - увеличение на безопасность медицинского персонала и противоэпидемические мероприятия с одновременным уменьшением на содержание правоохранительных структур.

10. Аудит принятых законов и подзаконных нормативно-правовых актов с целью выявления положений, которые тормозят развитие отечественной экономики и создают угрозы для экономической безопасности страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии "Европейская Солидарность" предложили упростить закупку медтоваров для борьбы с коронавируса.

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