В Европе произошел всплеск подделок евро: названы самые "опасные" купюры

На территории Евросоюза произошел всплеск подделок евро. Во второй половине 2019 года там изъяли более 308 тыс. фальшивых банкнот.

Это практически на четверть (на 22%) больше, чем в первой половине прошлого года. Об этом сообщили в Европейском центробанке. Там рассказали, какие банкноты подделывают чаще всего.

По данным ЕЦБ, самые "массовые" фальшивки – номиналом 20 и 50 евро. На них приходится более 70% всех выявленных подделанных банкнот. На третьем месте – купюры номиналом 10 евро (порядка 13%) и 100 евро (около 9%). Самые "устойчивые" к фальшивомонетчикам – 200 и 500 евро.

"Большинство подделок (96,4%) были обнаружены в странах еврозоны. Остальные были обнаружены в государствах-членах ЕС, не входящих в зону евро (3,0%) и в других частях мира (0,6%)", – сообщили в Европейском центробанке.

При этом в ЕЦБ говорят, что вероятность попасться на "липу" все же сравнительно невелика, так как ее количество во много раз меньше числа настоящих банкнот. Там уточнили, что в обращении находится около 24 миллиардов банкнот евро общей стоимостью около 1,3 триллиона евро.

Подделка евро

Как сообщал OBOZREVATEL, фальшивые деньги в Украине могут попасться на каждом шагу. Подделки изымали даже из банкоматов и касс. Современные фальшивомонетчики научились обманывать терминалы и детекторы валют, которые используют в супермаркетах.

Из-за введения в Украине тысячных банкнот могут оживиться фальшивомонетчики. Поскольку украинцы еще не будут точно знать, как выглядят эти купюры, на крючок мошенников попадутся сотни граждан, в основном пожилого возраста.

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