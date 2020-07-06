В Европе подешевел газ: названа новая цена

Цена на природный газ с условием немедленной поставки на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 0,5%, или на 0,27 евро – до 52,9 евро за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют результаты торгов в период с 26 июня по 3 июля на бирже Powernext/EEX, сообщили "Українські Новини".

Согласно им, 26 июня спотовая цена на газ начала снижаться и 28 июня составила 50,64 евро/тыс. куб. м. 29 июня цена начала повышаться и 30 июня достигла отметки в 61,1 евро. При этом 1 июля цена стала снижаться и 3 июля достигла значения 52,9 евро.

"В гривневом эквиваленте цена на газ увеличилась на 2%, или на 31,44 гривни до 1621,9 гривен за тысячу кубометров (согласно курсу НБУ на 3 июля)", – отметили в публикации.

Это практически вдвое ниже, чем себестоимость газа, который российский "Газпром" поставляет в Европу. Согласно подсчетам, рентабельный уровень продажи газа в Европу для "Газпрома" находится на уровне $100 за тысячу кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на газ в Украине до конца лета, по мнению экономистов, может снизиться на 20%. В то же время есть вероятность, что кубометры подорожают – из-за повышения спроса к новому отопительному сезону.

Украинцам предсказали рост цен на газ в отопительном сезоне на 44% по сравнению с тем тарифом, по которому они платили в июне.