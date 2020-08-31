В Европе отметили успехи Украины в борьбе с отмыванием средств

Украина достигла прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

К такому выводу пришел комитет экспертов Совета Европы MONEYVAL, говорится в сообщении пресс-службы на сайте Госфинмониторинга в понедельник, 31 августа.

"Выводами международных экспертов отмечено, что Украина в значительной степени имплементировала нормы по противодействию финансирования терроризма, а также повысила санкции за нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, определив их соответствующими, убедительными и такими, которые дадут сдерживающий эффект", – говорится в сообщении .

В Госфинмониторинге отметили, что этому предшествовала работа правительства и парламента, благодаря которой был принят новый профильный закон. Он включил в себя нормы основных международных обязательств Украины в сфере борьбы с такими преступлениями.

В отчете говорится, что MONEYVAL продолжает отслеживать, как Украина улучшает рейтинги по следующим направлениям:

новейшие технологии;

финансовые санкции, связанные с терроризмом

финансовые санкции, связанные с финансированием распространением оружия массового уничтожения;

регулирование и надзор за представителями нефинансовых профессий и занятий;

ведения национальной статистики по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

"Успешное утверждение второго отчета о прогрессе, несмотря на ограничения вызваны COVID-19 является результатом целенаправленного и необратимого курса Украины с самыми высокими международными стандартами в сфере ПОД/ФТ", – сказал глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за полгода 2020-го обнаружили 468 случаев возможного отмывания доходов, полученных преступным путем.