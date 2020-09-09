В Европе нашли замену для "Северного потока-2".

Власти Польши готовы предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа, если Берлин откажется от использования российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сказал пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер в эфире Польского телевидения в среду, 9 сентября.

"Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной", – сказал Мюллер, отвечая на вопрос о том, сможет ли Польша предложить ФРГ возможности газопровода Baltic Pipe вместо "Северного потока-2".

"Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", – объяснил Мюллер.

По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток - 2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".

Польский газопровод Baltic Pipe позволит транспортировать природный газ через Балтийское море из Норвегии в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

В мае 2020 года началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!