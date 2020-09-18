Россия понадеялась достроить ''Северный поток-2'': в ЕС раскритиковали газопровод

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала строительство российского газопровода "Северный поток-2" политическим проектом. При этом в России надеются достроить газопровод.

Заявление фон дер Ляйен опуликовала французская газета Les Еchos в четверг, 17 сентября 2020 года.

По ее мнению, из-за строительства "Северного потока-2" остается все меньше надежды на развитие отношений между ЕС и Россией.

"Россия не изменит свой подход в связи с этой инфраструктурой. Поэтому мы должны реинтегрировать эту тему в более широкий вопрос наших отношений с Москвой", – сказала глава ЕК.

По ее словам, в Европе долгое время считали этот проект сугубо экономическим, однако сейчас его можно назвать "в вышей степени политическим".

Фон дер Ляйен добавила, что "поведение России не улучшилось и даже имеет тенденцию к ухудшению".

В России надеются достроить газопровод

Тем временем в России настаивают, что газопровод будет достроен и обеспечит конкурентоспособные поставки газа в Европу. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Я уверен, что газ – очень перспективный вид энергии, ресурс, с которого вырабатывается энергия, это высокоэкологичное топливо. И сегодня во всем мире спрос на газ растет. Несмотря на то падение спроса, которое было во II квартале, сегодня спрос восстанавливается, и цены восстанавливаются значительно на газ", – сказал Новак.

"Газ будет основным источником в балансе энергопотребления. И для европейских стран он очень важен. Сегодня в проекте реализации "Северного потока-2" участвуют более 100 компаний из 12 стран. Проект высокой степени готовности. И, конечно, это тот проект, который позволит создать инфраструктуру на многие десятилетия вперед. И можно будет гарантированно обеспечивать конкурентные условия для поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому я уверен, что этот проект нужен и будет до конца реализован", – подытожил российский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

В мае 2020 года началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Власти Польши готовы предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа, если Берлин откажется от использования российского газопровода "Северный поток-2".

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" является вызовом для энергетической безопасности Европы.

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