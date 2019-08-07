В ЕС запрещают, а в Украине расцветает: чем опасен Uber и как спасти ситуацию

В Украине такси практически невозможно отличить от водителя на личном авто. Ни желтого цвета, ни таксометра, ни шашки. Водители не страхуют пассажиров, не получают лицензии, но при этом зарабатывают в месяц около 40-80 тыс. грн.

Бюджет страны недополучает миллионы гривен, а пассажиры могут только надеяться на защиту своих прав и безопасную поездку.

О том, как под прикрытием "нового тренда совместного потребления" украинские таксисты оказались практически полностью в тени и как спасти ситуацию – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Для легальной работы на такси автомобиль должен быть оборудован таксометром, отличаться от обычных машин и работать по закону;

сервисы Uklon, Uber, Bolt передают заказы частным лицам, которые не имеют ни опыта работы, ни лицензии, ни нужной квалификации;

таксистом может работать любой украинец с правами, для этого не нужно платить налоги, оформлять ФЛП, страховать пассажиров и т.д;

сервисы такси практически уничтожили "белый" рынок такси – оформлять лицензию, когда рядом работают без них, стало невыгодно.

Теневое такси: рынок практически полностью в тени

В Украине по разным оценкам до 95% рынка такси находится в тени. Водитель сервиса Uklon, Uber, Bolt за месяц активной работы может заработать до 80 тысяч гривен. С каждой своей поездки он платит комиссию сервису – от 15% до 35%. Государство же не получает ни копейки.

Водитель официально числится безработным. В сервисах говорят о том, что это якобы и не такси вовсе – а новое явление совместного потребления. Мол, водитель может по дороге от работы домой найти попутчика и разделить с ним расходы на бензин. В то же время пассажир без покупки машины может пользоваться авто.

На самом деле подобные сервисы занимают большую часть рынка. Это миллиарды гривен, которые ежегодно оборачиваются в тени. Таксисты не платят ни в местный, ни в государственный бюджеты. При этом эксплуатируют дороги, зарабатывают на горожанах. Более того, если попасть в ДТП на Uklon, Uber или Bolt, привлечь водителя к ответственности будет сложно. По факту пострадавший пассажир не воспользовался услугами такси, у которого есть лицензия и страховка, а сел в чужое авто по собственной воле.

Чтобы навести порядок в работе подобных сервисов, достаточно обязать оформлять лицензию. Так сделали, к примеру, в Бельгии. То есть сам сервис имеет право принимать заказы и передавать их водителям, но только при условии, что у водителя есть разрешение на работу таксистом. И, как оказалось, без лицензии бизнес-модель долго существовать не может.

Легальные водители должны иметь соответствующую квалификацию, автомобиль должен быть оборудован аптечкой, огнетушителем. Кроме того, должен работать таксометр. Принцип его работы – он умножает пройденные километры на определенный фиксированный тариф. Это позволяет избежать манипуляций, когда сервисы по известной только им формуле начинают в разы, без прозрачной системы, завышать тарифы при росте спроса.

Но самое важное – лицензия. Так, чтобы продавать, к примеру, мясо, нужно обязательно иметь медицинскую книжку, проверить его на наличие болезненных микроорганизмов, оборудовать цех, место для забоя, место для разделки, место для реализации. И все это для того, чтобы защитить здоровье потребителя. Подобные правила есть и в такси. Автомобиль должен быть безопасен, если он работает в такси, у него должны быть свои характеристики, которые легко опознать в потоке машин, водитель должен получить лицензию на пассажирские перевозки, ему запрещено работать сверхнормы, чтобы не уснуть за рулем, он должен проходить медицинское обследование и т.д.

Состояние авто оставляет желать лучшего. На вызов до недавно приезжали "евробляхи", а исправность, возраст транспорта если и проверяют, то халатно. А учитывая желание таксистов заработать больше, это приводит к ДТП. К примеру, 28 июля в Киеве на бульваре Дружбы народов машина службы такси Bolt съехал с дороги и влетел в фонарный столб. А буквально несколько дней назад, 4 августа, такси влетело в легковушку в Черновцах. Несколько пассажиров получили травмы.

И чтобы навести порядок – достаточно обязать всех таксистов оформлять лицензию. А если есть лицензия, значит, должен быть таксометр, автомобиль должен быть желтого цвета, с шашкой на видном месте. Такие характеристики позволили бы отличить настоящее такси от "серого".

Бюджет города пополнился бы как минимум налогом на доходы физических лиц, а честные предприниматели с лицензией (таких всего 1-5%), смогли бы конкурировать с пользователями сервисов.

Как спасти ситуацию

Чтобы навести порядок в перевозках, уверен юрист Александр Плахотник, достаточно дать полиции право останавливать и штрафовать водителей за незаконные перевозки. Если водитель зарабатывает, но при этом не имеет лицензии – должен нести ответственность.

Юрист напоминает, еще в 2015-м в Раде зарегистрировали законопроект, который должен был навести порядок на рынке. Как минимум легализовать работу сервисов (ввести понятия "информационно-диспетчерская служба" и "перевозки на такси"). Однако, документ в парламенте так и не нашел поддержку. Его даже не поставили на голосование. И хотя легальные таксисты, которые не могут конкурировать с мобильными сервисами, идею поддерживают, политической воли для приятия документа не нашлось.

Как предлагали увеличить наказание:

за отсутствие сигналов и знаков:

с 8,5 до 17 тыс. грн;

за нарушение работы диспетчерских служб:

штрафы увеличат до 34 тыс. грн.

Одна из норм – обязательное страхование пассажиров, кроме того, упрощают и процедуру оформление лицензии. В Мининфраструктуры, рассматривая законопроект, заявили: из 6,9 млн зарегистрированных в Украине легковых автомобилей лишь 40,6 тыс. официально имеют право осуществлять перевозки как такси, еще 10,8 тыс. - перевозки на заказ, что в сумме составляет 1% от общего количества.

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"По оценкам экспертов, до 90% рынка работает в тени, другие же специалисты отмечают, что только 51,4 тыс. автомобилей-такси имеют лицензионные карточки", - цитирует пресс-служба директора Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрия Петухова.

Теперь уже новый состав Рады должен в очередной раз вернуться к вопросу. И как показывает практика стран ЕС, рано или поздно в рынке такси придется навести порядок. Полный или частичный запрет действует в Дании, Венгрии, Болгарии, Канаде (Ванкувер), Бразилии (и Рио-де-Жанейро). В основном запретов добавилась сами таксисты. Появление таких сервисов полностью разрушал рынок. В Украине же Uber, Uclon, Bolt активно развиваются и продолжают зарабатывать на пассажирах, вгоняя в тень целую сферу перевозок.

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