В ЕС рассказали, когда выделят Украине следующий транш: условия

Выделение Евросоюзом следующего транша макрофинансовой помощи Украине будет возможным после завершения парламентских выборов, ведь некоторые мероприятия, связанные с его выплатой, требуют решений уже новой Верховной Рады.

Об этом 5 июля в Брюсселе накануне киевского саммита ЕС заявил высокопоставленный европейский дипломат, сообщает Укринформ.

Саммит ЕС в Брюсселе ТАСС

"На данный момент нет конкретной даты, когда будет выплачен следующий транш макрофинансовой помощи – а это около 500 млн евро. Некоторые необходимые для этого действия потребуют также парламентского вмешательства, поэтому Верховной Раде предстоит проголосовать по ряду вопросов. Это трудно сделать до парламентских выборов, но мы ожидаем, что это будет быстро сделано после них", – сказал европейский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США в проекте оборонного бюджета на 2020 год предусмотрели предоставление Украине 250 млн долларов на усиление безопасности и обороны.

Ранее в Евросоюзе подтвердили готовностьоказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья.

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