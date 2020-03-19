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19 марта • обновлено в 19:23
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В ЕС проститутки остались без работы из-за коронавируса и организовали краудфандинг

5.6т
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В одной из страны ЕС, Нидерландах, проститутки остались без работы из-за пандемии коронавируса. Они решили объединиться и собрать с помощью краудфандинга деньги на помощь пострадавшим сотрудницам.

Об этом пишет Reuters. Власти решили закрыть все секс-заведения в квартале Красных фонарей. Решение сильно ударило по доходам секс-работниц.

Из-за временного ограничения на работу проститутки в Нидерландах решили организовать краудфандинг для того, чтобы собрать деньги в поддержку наиболее пострадавших от кризиса коллег. К вечеру понедельника они собрали уже 4,4 тысячи евро. Организаторы планируют выдавать по 40 евро тем, кто наиболее остро нуждается в средствах из-за потери клиентов.

В ЕС проститутки остались без работы из-за коронавируса и организовали краудфандинг

Как пояснила представительница Объединения работников секс-индустрии Нидерландов (PROUD), проститутки в сложившейся ситуации наиболее уязвимы, поскольку не имеют гарантированного дохода или оплачиваемого больничного. При этом проституция в стране является легальной, и такие женщины и мужчины платят налоги наравне с другими гражданами.

По данным ООН, в Нидерландах в секс-индустрии работают около 25 тысяч человек, большинство из которых женщины. Однако в организации допускают, что количество проституток может быть выше, поскольку многие работают тайно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Тег
Проституция
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В украине уже назвали это ''бл@домором украiньского народу''
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Мир Миру
Мир Миру
:о))) Неудачницы
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Степанович Серёга
Степанович Серёга
Зато у наших проституток "ЗРАДЫ" все включено.
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Экономика Рынки и компании

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