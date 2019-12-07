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7 декабря • обновлено в 14:10
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В ЕС приняли жесткое решение по криптовалюте Facebook

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Министры финансов стран Европейского Союза запретили использовать на своей территории криптовалюта Libra от компании Facebook.

Как сообщает Reuters, запрет касается не только Libra, но и других стейблкоинив – криптовалют, привязанных к запасам обычных валют или физических товаров. В рамках обсуждения, европейские чиновники пришли к выводу, что невозможно сказать, до каких рисков может привести появление нового платежного средства.

В ЕС приняли жесткое решение по криптовалюте Facebook

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Также министры заявили о необходимости разработать законы, которые будут регулировать оборот криптовалют на территории ЕС. Кроме того, в Брюсселе занимаются разработкой собственной цифровой валюты, которая сможет стать законной альтернативой частным криптовалютам.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Теги
криптовалюта Европейский Союз
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