В "деле Труханова" появился новый подозреваемый: Лещенко сообщил детали

Среди причастных к схеме воровства денег через покупку завода "Краян" в Одессе может оказаться ближайший соратник бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

Об этом сообщил журналист Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. "Подозрение по делу "Краян" предъявлено экс-нардепу 6 и 7 созывов Александру Дубовому", – написал Лещенко.

Сергей Лещенко

Он отметил, что Дубовой и Турчинов связаны не только политикой. "Они являются не только политическими соратниками, но также прихожанами одной баптистской церкви", – добавил Лещенко.

Справка: "Краян" (Одесский завод тяжелого краностроения им. Январского восстания) был основан в 1863 году и являлся ведущим заводом своего профиля в Российской империи и СССР. Продукция завода поставлялась более чем в 70 стран мира. С 1991 года завод практически не действует, большинство его корпусов разграблены и превратились в руины. В сентябре 2016 года Одесский городской совет купил уцелевшее админздание, входящее в комплекс завода "Краян" за 185 млн грн – там разместили т.н. "Новую мэрию Одессы".

Завод "Краян"

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года НАБУ пришло с обысками к мэру Одессы Геннадию Труханову. Визит связан с уголовным делом касательно покупки одесской властью административного здания обанкротившегося в 2015 году завода "Краян", в которое городская власть запланировала перевести все управления и департаменты мэрии.

В 2018 году Печерский районный суд Киева арестовал фигуранта дела о предложении взятки в размере $500 тыс. детективу Национального антикоррупционного бюро в обмен на снятие ареста со счетов, где находились средства от продажи одесского "Завода "Краян".

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