В бюджете-2021 не предусмотрена поддержка медиков, педагогов и армии, – Геращенко

Проект бюджета на 2021 не предусматривает ни поддержки медицинских работников и педагогов, ни повышения обороноспособности Украины.

Об этом во время Согласительного совета в понедельник, 30 ноября, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, в новом документе блокируется увеличение зарплат учителям.

"Бюджет 2021 – это бюджет эпохи бедности. И там не предусмотрены ни доплаты врачам, ни обещанные доплаты учителям. Более того, нарушаются те решения, которые приняла власть Порошенко, наша команда относительно привязки зарплаты учителя к минимальной. И второй год подряд власть Зеленского блокирует увеличение зарплат учителям. В следующем году мы будем иметь очень серьезный отток учителей средних школ. И об этом стоит позаботиться", – убеждена Геращенко.

Сопредседатель фракции подчеркнула, что уже даже министр здравоохранения в правительстве Зеленского обращает внимание на критическую ситуацию с медицинскими кадрами.

"Шокирующее заявление министра Степанова, уже 34 000 врачей уволились с работы, потому что в больницах нет кислорода, нет защитных средств, и передает их опять-таки фонд Порошенко, а не власть. Нет доплат, нет страхования, и в это время Верховная Рада игнорирует законопроект "Европейской солидарности" об обязательном страховании без бюрократических преград всех врачей, которые были инфицированы коронавирусом", – отметила Геращенко.

"Статистика больных коронавирусом впечатляющая, но я убеждена, что их гораздо больше. Дело в том, что тысячи людей просто не имеют возможности из-за дороговизны сдать тесты. Потому что для простого учителя или врача 1,5 тысячи гривен за тест – это непомерные средства", – сказала политик.

Кроме того, по словам нардепа, наиболее критическая ситуация в бюджете, касается армии.

"У нас складывается ощущение, что команда Зеленского взяла курс на снижение боеспособности ВСУ. Бюджет репрессивных органов на следующий год закладывается в 125 миллиардов гривен. 2 миллиарда добавляют "доблестной" прокуратуре. Министерство внутренних дел – это уже императорство в императорстве. В то же время , бюджет ВСУ остается на уровне 117 миллиардов. А это снижение почти на 1,5 процента от принятого решения о 5 обязательных процентах", – заметила Геращенко.

"Шокирующая информация, что сейчас происходит в Вооруженных Силах – в зиму входят без топлива, сорван тендер на закупку дизеля, форму уже берут зимнюю из стратегических запасов, не использованы 10 миллиардов, которые должны были пойти на обеспечение Вооруженных Сил в этом году", – отметила Геращенко .

Она также обратилась к власти с призывом уволить с должности министра обороны Андрея Тарана.

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