В Германии возмутились из-за "вмешательства" США в строительство "Северного потока-2"

В Германии фракция Свободной демократической партии (СвДП) Бундестага направила письмо американским сенаторам Теду Крузу и Джинн Шагин с протестом против будущих санкций против российского газопровода "Северный поток -2".

Об этом сказал официальный представитель фракции по вопросам энергетики Мартин Нойманн, сообщили "РИА Новости". Сенаторы Шагин (от Демократической партии) и Круз (от Республиканской) – одни из "локомотивов", которые настаивают на введении санкций.

"Потому что позиция коллег в парламентской фракции СвДП ясна: мы не допускаем вмешательства Америки в европейские дела", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации "Северного потока-2".

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

25 июля стало известно, что строительство "Северного потока-2" остановили из-за нереста трески. Соответствующее решение приняли власти Дании.

Представители европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток-2", призвали власти ЕС к "политическому ответу" на будущие санкции США.