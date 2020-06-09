Возобновление полетов не значит, что украинцы смогут улететь – гендиректор "Борисполя"

Разрешение правительства с 15 июня возобновить международное авиасообщение не означает, что с этого дня украинцы смогут лететь куда угодно.

Помешать им могут как карантинные ограничения, так и отказ перевозчиков выполнять рейсы несмотря на проданные билеты. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

Полеты из Украины за границу

Самоизоляция на 2 недели

По словам Рябикина, у авиаперевозчиков до сих пор не нет четкой и сформированной программы по восстановлению полетов. В частности, на это влияет "неравномерность" послаблений: правительство сняло ограничения на полеты, но оставило в силе карантинные.

"Это двухнедельная самоизоляция для тех, кто прибыл в Украину. Например, украинец, который вернулся из Турции, должен еще 2 недели побыть самоизоляции. А за чей счет, за счет своего отпуска еще? Ответа еще нет. Поэтому перевозчики полетят тогда, когда для этого будет экономическая целесообразность, то есть когда увидят, что рейсы продаются", – пояснил руководитель аэропорта.

В качестве примера он привел полеты авиакомпании МАУ. Она заявила два рейса на Одессу. Первый – на пятницу, 5 июня, второй на 6 июня. Однако субботний отменили из-за отсутствия пассажиров.

Международные рейсы могут отменять

Рябикин прогнозирует, что такая же ситуации будет с международными рейсами: их будут объявлять, а потом будут смотреть на продажи билетов. Если билеты покупают, рейс будет. А без пассажиров самолет не полетит.

"Поэтому не стоит ожидать, что из 15 июня все расписание и перевозки у нас восстановятся в таком объеме, как было в прошлом году. Все это будет восстанавливаться очень поэтапно и без спешки. Вот Lufthansa ранее летала в Франкфурт и Мюнхен по 3-4 рейса в день, а сейчас мы видим заявку на 3 раза в неделю. Ryanair ранее выполнял 70 рейсов в неделю, а сейчас планируют выполнять 18 в месяц. Рынок в глубоком шоке, из которого он будет выходить поэтапно и очень долго", – объяснил Рябикин.

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К этому добавляется психологический фактор: пассажиры должны поверить, что перевозка самолетом безопасно для здоровья. Только после этого появится определенный спрос на перевозки.

Новые правила в аэропорту

Также руководитель "Борисполя" отметил, что в аэропорту начали действовать новые правила.

"Они связаны с ограничением в терминале на встречающих и провожающих. Допускается только пассажир, которому измеряют температуру. В самом аэропорту в зонах ожидания установлены достаточно большие дистанции, стойки регистрации будут работать через одну. Целый комплекс мероприятий должны обеспечить безопасное расстояние", – сказал Рябикин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с пятницы, 5 июня, возобновилось авиасообщение, в рамках которого регулярные рейсы снова будут осуществляется в пределах страны.

Министерство иностранных дел Украины заявило о положительных сигналах в вопросе возобновления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром.

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