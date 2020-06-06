В Болгарии решили отказаться от бензина из России и придумали способ

В Болгарии создадут национальную нефтяную компанию, чтобы обеспечить большую конкуренцию среди АЗС. Это может вытеснить российскую компанию Lukoil Bulgaria, которая контролирует 70% рынка топлива страны.

О создании нефтяной компании объявил министр экономики Эмиль Караниколов, говорится в публикации SeeNews. Поправки к Закону о государственных резервах парламент Болгарии в первом чтении принял в пятницу, 5 июня.

По словам Караниколова, присутствие на рынке большего количества розничных продавцов топлива приведет к снижению цен, улучшению обслуживания и повышению качества.

"Основной политикой здесь являются таможенные склады. Через них в Болгарию будет приходить больше ритейлеров, и у нас будет больше АЗС", – заявил Караниколов.

Будущая компания будет управлять складами по всей стране, а также покупать нефть и нефтепродукты для пополнения государственных резервов. Также на государственных складах будет храниться топливо других компаний. Сеть АЗС, которая усилит конкуренцию, планируют развернуть в течение года.

Почему это удар по российскому бизнесу

Против этой идеи выступает руководство российской "дочки" нефтяной компании Lukoil – Lukoil Bulgaria. Гендиректор Lukoil Bulgaria Булат Субаев заявил, что компания может приостановить деятельность из-за законодательных изменений, которые требуют разделения ее единого таможенного склада на отдельные региональные единицы.

Lukoil Bulgaria считается монополистом в Болгарии. Компания владеет крупнейшим нефтезаводом в регионе и крупнейшей сетью АЗС (около 220), занимая в целом 70% топливного рынка страны.

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