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7 февраля • обновлено в 07:48
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Путин устроил подлость Лукашенко: подсчитана сумма ущерба

7.6т
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В Беларуси заявили, что в 2019 году потеряли около $330 млн из-за "налогового маневра" России. Он освободил российских продавцов нефти от части пошлин.

Об этом сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на совещании у президента Александра Лукашенко, посвященном топливно-энергетическому комплексу страны, передает БелТА. Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.

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"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета – $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов – почти $200 млн", – отметил Сергей Румас.

Совещание по энергетике Лукашенко собрал накануне поездки в Сочи, где собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нефтяной конфликт двух стран.

Лукашенко напомнил, что Россия не выполняет обязательства по поставке нефти в Беларусь. "К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти – по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. – одна четверть", – сказал глава государства.

Рынок нефти

Рынок нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

  • Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
нефть
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Комментарии
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wewegwe kostyan
wewegwe kostyan
Извините за спам, но я нарыл способ как дома можно накачать тело и убрать жир! За две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, подкачал руки и спину, а у жены ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать, а вычитал о нем здесь!!!! --- https://shorturl.ca/poyas
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Значицца, уменьшение спонсорской халявы на энную сумму (но не полностью!) - это ущерб для бацьки. Ну-ну...
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Цены он будет получать на энергоресурсы когда будет в союзе , и ненадо нам рассказывать какой он усатый и пушистый.
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