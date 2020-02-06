Путин устроил подлость Лукашенко: подсчитана сумма ущерба

В Беларуси заявили, что в 2019 году потеряли около $330 млн из-за "налогового маневра" России. Он освободил российских продавцов нефти от части пошлин.

Об этом сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на совещании у президента Александра Лукашенко, посвященном топливно-энергетическому комплексу страны, передает БелТА. Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра.

"Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета – $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов – почти $200 млн", – отметил Сергей Румас.

Совещание по энергетике Лукашенко собрал накануне поездки в Сочи, где собирается обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нефтяной конфликт двух стран.

Лукашенко напомнил, что Россия не выполняет обязательства по поставке нефти в Беларусь. "К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 млн т нефти – по 2 млн каждый месяц. В январе было поставлено 500 тыс. – одна четверть", – сказал глава государства.

Рынок нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram