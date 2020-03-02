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2 марта • обновлено в 18:44
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/ Рынки и компании

В Беларуси заявили, что нашли замену российской нефти: назван поставщик

4.3т
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В Беларуси заявили, что заинтересованы в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана.

Об этом в понедельник, 2 марта, сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым, передает "БелТА".

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"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь", – сказал Румас.

В Беларуси нашли замену российской нефти

В Беларуси нашли замену российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

  • Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

  • Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Беларусь
Тег
нефть
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Комментарии
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
американская нефть - самая лучшая - запах демократии и свободы ! Танкерами прямо в порт Новополоцка.Россия пусть свою нефть оставит у себя- Украине она точно не нужна. Из подсолнуха давить будем ! СУГС.
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hunt andres
hunt andres
Ой, пля...))) Венесуэльская ужо была) Че дальше, колхозник?
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