В Беларуси заявили, что заинтересованы в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана.

Об этом в понедельник, 2 марта, сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом государственной нефтяной компании Азербайджана Socar Ровнагом Абдуллаевым, передает "БелТА".

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь", – сказал Румас.

В Беларуси нашли замену российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.

Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.

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