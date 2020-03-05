В Беларуси выдвинули "нефтяной ультиматум" Путину

В Беларуси поставили ультиматум России по созданию "союзного государства": ни о каком объединении не может идти речи, пока не будут решены вопросы с нефтью.
Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей, передает "БелТА". По его словам, работа над дорожными картами по интеграции сейчас не ведется.
Напомним, в среду, 4 марта, глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Беларусь пока не может договориться о поставке нефти с крупными российскими компаниями.
Поставки нефти в Беларусь
"Давайте решим вопросы с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать. Не работает сейчас рабочая группа по интеграции. Смысла нет работать над этими дорожными картами, пока не будут решены эти вопросы поставок нефти", – сказал министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.
31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.
По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.
Беларусь начала закупки норвежской нефти Johan Sverdrup, которая является основным конкурентом российской Urals на рынке Европы из-за максимальной схожести характеристик.
Беларусь начнет импорт нефти на свои нефтеперерабатывающие заводы по украинскому трубопроводу Одесса – Броды в марте 2020 года.
В Беларуси заявили, что заинтересованы в долгосрочном контракте на поставку нефти из Азербайджана.
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