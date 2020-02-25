В Беларуси подсчитали весь ущерб от "грязной нефти Путина"

Из-за российской грязной нефти и введенных Кремлем ограничений на поставку нефтепродуктов Беларусь потеряла более $2 млрд.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей, передает БЕЛТА. Он отметил, что Беларусь выполняла взятые на себя обязательства, но РФ все равно изменила правила торговли. Из-за этого упали показатели беларусского экспорта.

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Грязная российская нефть

"Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн", – привел цифры Макей.

По его словам, прирост по другим товарам, которые экспортировала Беларусь, составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. "Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере", – сказал глава МИД республики.

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