В Беларуси нефтезаводы из-за протестов могут сократить производство бензина

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство топлива из-за протестов граждан, которые идут по всей стране в знак несогласия с результатами выборов.

Об этом со сылкой на международное ценовое агентство Argus сообщил "Прайм".

"Управление Мозырского НПЗ письменно заявило 14 августа о планах проведения забастовок ежедневно с 12.00 до 15.00 местного времени начиная с 20 августа в течение неопределенного срока, сообщили участники рынка. Они опасаются, что это может привести к снижению объемов производства", – говорится в сообщении агентства.

Отмечается также, что сотрудники Новополоцкого завода с 14 августа присоединились к протестам, но на предприятии в текущем месяце ведется плановый ремонт. По неподтвержденным данным агентства, рабочие Новополоцкого НПЗ согласились не начинать забастовку до 17 августа. Добавляется, что компания "Белнефтехим" официально не комментирует сложившуюся ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в Минске неизвестные вооруженные люди ворвались в офисы компаний "Яндекс" и Uber и заблокировали их работу.

В Беларуси предприниматели из IT-сферы предложили материальную помощь сотрудникам милиции и спецслужб, если они решат уволиться, чтобы не участвовать в жестких разгонах протестов.

Прямые потери экономики Беларуси от блокировок интернета, с помощью которых власть хотела помешать связи между протестующими, составили около $141 млн.

Украина готова принять у себя белорусские ИТ-компании и специалистов, работа которых испытывает проблемы из-за перебоев с интернетом и мобильной связью.

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